«Буча! Буча! Буча!»: Прохожие в ужасе разбежались, когда Покровский* устроил уличное кринж-шоу в Харькове

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* устроил импровизированное уличное выступление в Харькове. Музыкант попросил гитару у местного исполнителя и спел прямо перед прохожими.

Во время выступления артист несколько раз прокричал: «Буча! Буча! Буча!». Сам Покровский* остался доволен неожиданным концертом. По его словам, раньше ему ещё не приходилось выступать в таком формате на Украине, а полученные эмоции он назвал «неописуемым счастьем».

При этом большого ажиотажа импровизация не вызвала. Судя по опубликованным кадрам, прохожие в основном продолжали идти по своим делам и не собирались вокруг музыканта, а некоторые старались обойти «выступление» стороной.

В конце мая Life.ru рассказывал, как изменилась жизнь Максима Покровского* после переезда в США. Музыкант поселился в нью-йоркском Бушвике и публично жаловался на мусор, крыс и другие особенности района, а часть своего жилья сдавал квартирантам.

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