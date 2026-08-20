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20 августа, 12:12

«Это не вандализм»: Сценарист «Смешариков» заступился за юную художницу из Болохова

Сценарист «Смешариков» не видит оснований для наказания девочки за рисунки

Обложка © «Смешарики», режиссёры Денис Чернов, Илья Максимов, Джангир Сулейманов и др., сценаристы Алексей Лебедев, Дмитрий Яковенко и др.

Обложка © «Смешарики», режиссёры Денис Чернов, Илья Максимов, Джангир Сулейманов и др., сценаристы Алексей Лебедев, Дмитрий Яковенко и др.

Администрации города Болохово стоит проявить большую лояльность к школьнице, нарисовавшей героев «Смешариков» на резиновом покрытии детской площадки. Сценарист мультфильма Игорь Шевчук заявил «Абзацу», что не видит юридических оснований для наказания ребёнка и считает его действия проявлением спонтанной любви к персонажам, а не вандализмом.

Шевчук подчеркнул, что творчество девочки не нарушает авторских прав студии и не преследовало цели навредить или испортить имущество. По его мнению, рисунки скорее могли порадовать сверстников и сделать площадку веселее, чем помешать играм других детей. Сценарист назвал реакцию властей придирками и выразил опасение, что наказание может отбить у ребёнка желание дарить радость окружающим.

«Если это был первый случай, значит, теперь он больше не будет рисовать, потому что думал, что радость принес, а его за это наказывают. Его мотивы вандалистскими сложно назвать», — отметил Шевчук, подчеркнув, что высказывает частное мнение. Он добавил, что если ребёнок не хулиганил и не причинял реального ущерба, то административная строгость выглядит избыточной.

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Ранее стало известно, что в Тульской области власти заявили в полицию на ребёнка за рисунок «Смешариков». Администрация района обратилась в полицию, обвинив ребёнка в порче муниципального имущества — юный художник нарисовал пастелью персонажей мультфильма.

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Дарья Нарыкова
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