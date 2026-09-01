В Ярославле при атаке дронов ВСУ пострадали студентка и её двухмесячная дочь

В результате удара беспилотников по Ярославлю 28 августа ранения получили 22-летняя местная жительница и ее маленький ребенок. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девушка одна воспитывает дочь, которой исполнилось всего два месяца. Сейчас она находится в академическом отпуске, приостановив обучение в вузе.

Во время вражеской атаки матери пришлось закрывать малышку собой. У самой пострадавшей диагностировали осколочные ранения руки, ягодицы и голени. Ребёнку осколок попал в ногу, его извлекали под наркозом. Сейчас младенцу прописан курс антибиотиков.

Также женщина рассказала о последствиях для арендованного жилья. В квартире выбило дверь, перестала работать вся бытовая техника.

Напомним, 28 августа Ярославскую область атаковали 67 дронов. Пострадали 27 человек. Также один человек погиб после удара БПЛА по автобусу.