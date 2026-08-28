Обломки дрона рухнули на автобус под Ярославлем, один человек погиб и 10 ранены

Обломки беспилотника рухнули на межмуниципальный автобус в Ярославской области. О последствиях ночной атаки сообщил губернатор Михаил Евраев.

В результате происшествия погиб один человек. Десять пассажиров транспортного средства получили ранения.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего. Он заверил, что семье предоставят всю необходимую поддержку.

Всего Ярославскую область атаковали 67 БПЛА. Пострадали 27 человек. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо автобуса, осколки сбитых дронов повредили промышленные объекты, жилой сектор и торговые точки. Возникшие возгорания оперативно тушат.

Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Жителей просят дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в Севастополе. В результате пострадали четыре человека.