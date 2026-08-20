«Не порча, а творчество»: Лантратова высказалась о желании администрации Болохово наказать юную художницу

В Тульской области ребёнка обвинили в вандализме из-за рисунков со «Смешариками» на резиновом покрытии детской площадки, за девочку заступилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этой истории омбудсмен написала в своём Telegram-канале.

В городе Болохово Тульской области детские рисунки на резиновом покрытии площадки сочли порчей муниципального имущества. Обложка © VK / amobolohovo

Лантратова считает, что детские рисунки нельзя приравнивать к порче имущества. По её словам, в подобных случаях важно видеть творчество ребёнка, а не искать повод для наказания.

«Для ребёнка это не «порча имущества», а творчество, пусть и выполненное не в том месте», — написала Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что взрослым в такой ситуации стоит спокойно объяснить малышу правила и помочь всё исправить, а не пугать его наказанием. Она добавила, что тульский уполномоченный по правам человека Александр Головин уже следит за развитием событий и готовит нужные запросы.

Напомним, в Болохове в Тульской области разгорелся спор из-за детского рисунка на площадке. Ребёнок изобразил персонажей популярного мультфильма «Смешарики», чем вызвал недовольство местной администрации. Чиновники расценили это как порчу имущества, поскольку коммунальщики не сумели оттереть изображения с резинового покрытия ни водой, ни растворителем. Родителям предложили добровольно устранить рисунки в обмен на смягчение наказания, пригрозив в противном случае статьями о вандализме. Однако горожане возмутились такой реакцией властей.