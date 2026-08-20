Кровь — лишь малая часть рациона: Эксперт объяснила, чем на самом деле питаются комары

Комары питаются в основном цветочным нектаром, а кровь нужна только самкам для выведения потомства. Такую информацию рассказал ТАСС ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова в честь Всемирного дня комара.

«Несмотря на то, что женские особи комаров известны как кровососы, это лишь небольшая часть их рациона, предназначенная только для выведения потомства. Основу их повседневного питания составляет нектар цветов: глюкоза из нектарников растений даёт им энергию, необходимую для полёта, поиска партнёра и активной жизни», — ответила она.

Самцы комаров вообще не способны прокалывать кожу, поэтому питаются исключительно растительными соками и нектаром. Их ротовой аппарат для кровососания просто не приспособлен.

Комбарова добавила, что комары играют заметную роль в опылении растений, особенно на заболоченных территориях. В России они участвуют в опылении аира болотного, различных осок, хохлатки полой, а также луговых растений вроде пижмы, нивяника, ястребинки и даже одуванчиков. В тропиках москиты опыляют дерево какао, а в Японии — некоторые виды магнолий, орхидей и других цветковых.

Ранее учёные выяснили, что универсального «магнита» для всех видов комаров не существует. Каждый вид насекомых выбирает человека по собственному сочетанию запахов кожи, летучих веществ и бактерий, живущих на теле. В эксперименте приняли участие 119 добровольцев. Наблюдения проводились сразу за тремя видами комаров — Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Исследователи анализировали запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук.