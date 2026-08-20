«Варяги» разбомбили украинский НПЗ и склад дронов ВСУ в тылу
Расчёты БПЛА «Варяг» поразили НПЗ и склад дронов ВСУ в тылу
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Расчёты ударных беспилотников отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» поразили несколько объектов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 20 августа.
По данным ведомства, под удар попали объекты железнодорожной инфраструктуры, нефтеперерабатывающий завод, газораспределительные и газовая станции.
Кроме того, российские операторы БПЛА нанесли поражение логистическому центру и складу беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Одной из целей также стал пункт управления беспилотниками. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов бригады «Варяг».
В ведомстве отметили, что все перечисленные объекты находились в глубоком тылу противника.
Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населённого пункта Калиновка под Киевом. Для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер».
для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер». Удар был нанесён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.