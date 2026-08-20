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20 августа, 12:04

«Варяги» разбомбили украинский НПЗ и склад дронов ВСУ в тылу

Расчёты БПЛА «Варяг» поразили НПЗ и склад дронов ВСУ в тылу

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Расчёты ударных беспилотников отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» поразили несколько объектов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 20 августа.

По данным ведомства, под удар попали объекты железнодорожной инфраструктуры, нефтеперерабатывающий завод, газораспределительные и газовая станции.

Кроме того, российские операторы БПЛА нанесли поражение логистическому центру и складу беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Одной из целей также стал пункт управления беспилотниками. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов бригады «Варяг».

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В ведомстве отметили, что все перечисленные объекты находились в глубоком тылу противника.

Ранее ВС РФ нанесли удар по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населённого пункта Калиновка под Киевом. Для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер».

для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер». Удар был нанесён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.

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Никита Никонов
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