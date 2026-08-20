Пятый на подходе: Жена Юрия Жиркова заявила о скором пополнении в день 43-летия футболиста

Юрий Жирков готовится стать отцом в пятый раз. О скором пополнении в семье сообщила его супруга Инна, выбрав для этого день рождения футболиста.

Жена Юрия Жиркова объявила о беременности пятым ребёнком. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ innazhirkova

20 августа спортсмену исполнилось 43 года. В честь праздника жена опубликовала трогательный ролик, снятый на пляже, где показала заметно округлившийся живот. Новость стала сюрпризом для поклонников пары. В комментариях Инну поздравляют с беременностью и называют героиней, а Юрию желают семейного счастья.

Супруги вместе с 2008 года. Сейчас они воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь. Предыдущее пополнение в семье произошло в сентябре 2024 года, когда у Жирковых родился третий сын. Теперь пара готовится встретить пятого малыша.

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