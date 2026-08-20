Мать девочки, нарисовавшей «Смешариков» под Тулой, чувствует поддержку всей РФ

Мать школьницы, нарисовавшей героев «Смешариков» на детской площадке в Тульской области, призналась RT, что чувствует поддержку со всей России. Женщина рассказала, что сначала администрация сообщила ей: рисунок портит площадку, и власти намерены написать заявление в полицию. Она назвала ситуацию «противной» и «абсурдом».

По словам матери, она испугалась, узнав о возможном обращении в правоохранительные органы за творчество на детском объекте. Женщина подчеркнула, что ребёнок с детства любит рисовать, является самоучкой и самостоятельно изучает техники в интернете. В будущем дочь планирует стать художником или связать жизнь со сферой IT.

Ранее стало известно, что в Тульской области власти заявили в полицию на ребёнка за рисунок «Смешариков». Администрация района обратилась в правоохранительные органы, обвинив ребёнка в порче муниципального имущества — юный художник нарисовал пастелью персонажей мультфильма.