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20 августа, 13:23

Развод Свика сдвинулся с мёртвой точки: Пару вызвали на примирительную беседу

Свику и Ткачёвой назначили примирительную беседу в рамках развода на 3 сентября

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /alex_svik

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /alex_svik

Дело о разводе певца Лёши Свика и его жены Ксении Ткачёвой наконец получило ход: паре назначили примирительную беседу на 3 сентября. Об этом стало известно Super.

Иск о разводе от Ткачёвой приняли ещё 26 июня, но долгое время дело стояло на месте. Сейча появились первые подвижки, однако, никакой более информации в открытом доступе на данный момент нет.

Примечательно, что расставаться пара собиралась не впервые. Свадьбу они сыграли летом 2022 года, а 1 декабря того же года на свет появилась их дочь Эмилия. Уже в феврале 2023-го супруги заявили о разводе. Ткачёва тогда намекала, что причиной стали измены артиста. Однако помириться они успели быстро — через пару месяцев снова были вместе. Летом 2024 года артист и вовсе ушёл к другой — блогеру Марии Горячевой. В начале осени пара рассталась, а в ноябре Свик вновь сошёлся с женой.

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Напомним, ранее Ксения Ткачёва сообщила, что вновь решила развестись с мужем. Документы быстро поступили в суд, но долго были без движения — паре дали время на примирение. Сам Свик, судя по его словам, был не в курсе происходящего: рэпер признался журналистам, что не совсем понимает, о каком разводе идёт речь.

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Вероника Бакумченко
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