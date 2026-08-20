«Становятся похожими на Apple»: Зачем Google вводят 24-часовую паузу при установке новых приложений

Новая 24-часовая пауза перед установкой некоторых APK на Android может осложнить обновление приложений, в том числе российских банковских сервисов. При этом главная цель Google — усилить защиту пользователей от вредоносных программ, рассказал Life.ru эксперт в области IT и кибербезопасности Артём Геллер.

Трудно пока сказать, насколько внимательна будет модерация и станет ли она обращать больше внимания на наши санкционные компании в сторах Google. Надо посмотреть, как это изменит жизнь. Потенциально изменения могут быть довольно радикальными: возможно, официальными магазинами для этих задач придётся практически не пользоваться. Артем Геллер Эксперт в области IT и кибербезопасности, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, генеральный директор лаборатории Артема Геллера

По его словам, многое будет зависеть от того, насколько тщательно Google начнёт проверять приложения и как новая политика затронет российские компании, находящиеся под санкциями. В перспективе обновления некоторых сервисов могут выходить реже или вовсе исчезнуть из привычных площадок.

Для владельцев Android это, однако, не означает потерю доступа к банковским приложениям. Их по-прежнему можно устанавливать через альтернативные магазины, поэтому полностью закрытой система не становится.

Одновременно новая мера должна усложнить жизнь мошенникам, которые распространяют поддельные банковские сервисы и заражённые APK. Дополнительное время позволит Google тщательнее анализировать программы перед тем, как пользователь получит возможность их установить.

«Раньше им во многом не хватало времени, потому что публикация была практически мгновенной. А теперь у Google есть 24 часа. Возможно, они уже не справлялись с объемом и решили наладить процесс, чтобы пользователи устанавливали меньше вредоносного ПО», — объяснил Геллер.

При этом эксперт согласился, что Android в отдельных аспектах становится более закрытой системой и постепенно сближается с подходом Apple. Однако Google пока пытается сохранить баланс между безопасностью и свободой пользователей.

«Конечно, возникает вопрос, не превращается ли Android постепенно в закрытую систему по модели Apple – тут ответ и да, и нет. Google пытается балансировать между качеством сервиса и чуть большими свободами в определённых областях», — резюмировал специалист.

Google начал внедрять обязательную 24-часовую паузу перед установкой APK от непроверенных разработчиков. Пользователю потребуется включить специальное разрешение, перезагрузить смартфон, подождать сутки и только затем повторно подтвердить установку. В компании объяснили нововведение борьбой с мошенничеством и вредоносным ПО.