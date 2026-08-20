В Киеве прогремели взрывы, на месте начался пожар

Серия взрывов прогремела в Киеве, сообщил в социальных сетях мэр столицы Украины Виталий Кличко. На месте возник пожар.

В момент хлопка в городе звучала воздушная тревога. Судя по сообщениями в Сети и местных СМИ, над местом взрыва поднимается большой чёрный столб дыма.

Ранее украинские СМИ писали, что небо над Борисполем под Киевом затянул густой дым после серии взрывов. Что именно повреждено, не указывалось.