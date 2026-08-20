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20 августа, 12:50

В Киеве прогремели взрывы, на месте начался пожар

Центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Серия взрывов прогремела в Киеве, сообщил в социальных сетях мэр столицы Украины Виталий Кличко. На месте возник пожар.

В момент хлопка в городе звучала воздушная тревога. Судя по сообщениями в Сети и местных СМИ, над местом взрыва поднимается большой чёрный столб дыма.

Местные паблики сообщили о взрыве в Житомире
Местные паблики сообщили о взрыве в Житомире

Ранее украинские СМИ писали, что небо над Борисполем под Киевом затянул густой дым после серии взрывов. Что именно повреждено, не указывалось.

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Матвей Константинов
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