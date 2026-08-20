Не меньше 10 часов: Онищенко рассказал школьникам о важном правиле перед учебным годом

Школьникам младших классов необходимо спать не менее 10 часов в сутки, а старшеклассникам — 8–9 часов. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам Онищенко, ребёнку важно заранее возвращаться к режиму сна перед началом учебного года: младшим школьникам желательно ложиться спать около 20:00, а учащимся старших классов можно отправляться ко сну позже.

Академик также посоветовал родителям следить за условиями отдыха детей. По его словам, перед сном стоит отказаться от активных занятий, а также не приучать ребёнка засыпать при включённом ночнике.

Кроме режима сна, Онищенко призвал уделять внимание питанию школьников. Он отметил, что правильный распорядок дня помогает детям легче адаптироваться к нагрузкам в течение учебного года.

Ранее Life.ru рассказывал о рекомендациях врачей по подготовке детей к новому учебному году. Специалисты отмечали, что после летних каникул школьникам бывает сложно сразу вернуться к прежнему распорядку дня, поэтому режим сна, питания и нагрузки рекомендуется восстанавливать заранее. Врачи также обращали внимание родителей на важность постепенной адаптации перед началом занятий.