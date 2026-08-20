«Прямая конфронтация»: В Госдуме отреагировали на планы Финляндии производить БПЛА для ВСУ

Намерение Финляндии построить завод по производству беспилотников для ВСУ означает, что Хельсинки вступили в прямой конфликт с Россией, а сам объект является законной целью для ударов ВС РФ. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.ru», что производство дронов на финской территории делает страну частью военной инфраструктуры Украины.

Парламентарий отметил, что Финляндия не только создаёт БПЛА, но и, вероятно, делится разведданными о дислокации российских войск и военно-промышленных объектов. Он также указал на аналогичную роль Великобритании, которая производит ракеты и предоставляет специалистов для их управления. По мнению Колесника, Финляндия, как и другие европейские страны, превратилась в тыл ВСУ.

«Они, в общем-то, в прямой конфликт с Россией уже вступили. Не в косвенный, а прямой», — подчеркнул депутат.

А ранее Life.ru сообщал, что финская компания Innokas и украинский разработчик беспилотников Airlogix договорились работать над запуском производства БПЛА в Финляндии. Выпускаемые в Европе системы планируется направлять для нужд украинских сил безопасности и обороны.