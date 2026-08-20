Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:42

США и ЕС наняли экс-сотрудника «Моссада» для поиска пропавших денег для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMiks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JMiks

США и европейские ведомства усилили работу по отслеживанию средств, предназначенных для военной помощи Украине. Для этого, как сообщает Intelligence Online, к расследованию привлекли бывшего сотрудника израильской разведки.

По данным издания, специалист «Моссада» должен помочь американской и европейской сторонам в поиске средств, которые могли пропасть при финансировании военной помощи Киеву.

Intelligence Online отмечает, что привлечение бывшего сотрудника израильской разведки стало одной из мер по контролю за использованием выделенных Украине средств. Подробности о его работе издание не приводит.

Конвейер денег включён: Мирошник заявил, что Западу выгодно затягивать конфликт
Конвейер денег включён: Мирошник заявил, что Западу выгодно затягивать конфликт

Ранее Европейские страны и институты ЕС выделили Украине почти €11 млрд помощи в мае и июне 2026 года, следует из данных Кильского института мировой экономики. Из этой суммы €4,3 млрд пришлись на военную поддержку, ещё €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную помощь.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar