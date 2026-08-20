США и ЕС наняли экс-сотрудника «Моссада» для поиска пропавших денег для Киева

США и европейские ведомства усилили работу по отслеживанию средств, предназначенных для военной помощи Украине. Для этого, как сообщает Intelligence Online, к расследованию привлекли бывшего сотрудника израильской разведки.

По данным издания, специалист «Моссада» должен помочь американской и европейской сторонам в поиске средств, которые могли пропасть при финансировании военной помощи Киеву.

Intelligence Online отмечает, что привлечение бывшего сотрудника израильской разведки стало одной из мер по контролю за использованием выделенных Украине средств. Подробности о его работе издание не приводит.

Ранее Европейские страны и институты ЕС выделили Украине почти €11 млрд помощи в мае и июне 2026 года, следует из данных Кильского института мировой экономики. Из этой суммы €4,3 млрд пришлись на военную поддержку, ещё €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную помощь.