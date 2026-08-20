Норвегия впервые обогнала США, став главным поставщиком газа в ЕС

Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Евросоюз, заявила официальный представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова. Это произошло впервые. По её словам, главным образом объединение получает «голубое топливо» именно из указанных стран.

«Из Норвегии [получаем] немного больше», — сказала Хрцинова.

Ранее стало известно о высокой загрузке «Турецкого потока», по которому российский газ поставляется в Европу. Страны ЕС нарастили закупки в тот момент, когда импорт СПГ, наоборот, сильно сократился.