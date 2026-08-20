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20 августа, 13:43

От «Евровидения» до водки и ликёра: «Бурановские бабушки» могут появиться в алкомаркетах

Директор «Бурановских бабушек» решил выпускать алкоголь под брендом группы

«Бурановские бабушки». Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

«Бурановские бабушки». Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Директор ансамбля «Бурановские бабушки» Андрей Потехин подал заявку на регистрацию одноимённого товарного знака для выпуска алкогольной продукции. Документы поступили в Роспатент 14 августа, следует из данных сервиса для проверки контрагентов Rusprofile.

Под брендом коллектива планируется производить водку, вино, ликёры, коктейли, сидр и другие спиртные напитки.

«Бурановские бабушки» получили широкую известность после того, как начали исполнять российские и зарубежные хиты на удмуртском языке. В 2012 году ансамбль представил Россию на «Евровидении» с песней Party for Everybody и занял второе место.

Права на название коллектива принадлежат ООО «Дом Людмилы Зыкиной». В 2014 году после окончания контрактов с прежними участницами под этим брендом сформировали новый состав, а часть исполнительниц впоследствии создала ансамбль «Бабушки из Бураново».

Сейчас в «Бурановских бабушках» выступают пять артисток: Валентина Серебренникова, Валентина Спиридонова, Екатерина Антонова, Евгения Косынкина и Татьяна Четкарева.

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Коллектив продолжает концертную деятельность и в 2026 году. Например, в июне «Бурановские бабушки» выступили на ПМЭФ-2026 вместе с роботом-балериной. Артистки исполнили несколько композиций и вновь напомнили о себе сочетанием народного образа с современной поп-культурой.

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Полина Никифорова
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