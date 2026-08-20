Украина окрестила рэпера Lil Pump врагом страны после визита в Москву
Рэпер Lil Pump внесен в базу сайта «Миротворец»*
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Американский рэпер Lil Pump пополнил список лиц, внесенных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. Сведения об этом подтверждаются данными портала.
Исполнителю вменяют в вину публичную поддержку Российской Федерации. Ранее артист неоднократно высказывался в пользу действий Москвы, что и послужило формальным основанием для публикации его персональных данных.
Ресурс «Миротворец»* известен скандальной репутацией. В этой базе регулярно аккумулируются сведения о гражданах разных стран, чья деятельность или высказывания идут вразрез с официальной позицией Киева. При этом сайт не имеет официальной юридической силы.
Напомним, сегодня американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст первый большой сольный концерт. Концерт Lil Pump пройдёт на площадке VK Stadium. Это станет первым большим сольным выступлением рэпера в России.
* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.
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