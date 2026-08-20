Американский рэпер Lil Pump пополнил список лиц, внесенных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. Сведения об этом подтверждаются данными портала.

Исполнителю вменяют в вину публичную поддержку Российской Федерации. Ранее артист неоднократно высказывался в пользу действий Москвы, что и послужило формальным основанием для публикации его персональных данных.

Ресурс «Миротворец»* известен скандальной репутацией. В этой базе регулярно аккумулируются сведения о гражданах разных стран, чья деятельность или высказывания идут вразрез с официальной позицией Киева. При этом сайт не имеет официальной юридической силы.

Напомним, сегодня американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст первый большой сольный концерт. Концерт Lil Pump пройдёт на площадке VK Stadium. Это станет первым большим сольным выступлением рэпера в России.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.