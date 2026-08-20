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20 августа, 13:20

Украина окрестила рэпера Lil Pump врагом страны после визита в Москву

Рэпер Lil Pump внесен в базу сайта «Миротворец»*

Обложка © ТАСС / Элина Шторц

Обложка © ТАСС / Элина Шторц

Американский рэпер Lil Pump пополнил список лиц, внесенных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. Сведения об этом подтверждаются данными портала.

Исполнителю вменяют в вину публичную поддержку Российской Федерации. Ранее артист неоднократно высказывался в пользу действий Москвы, что и послужило формальным основанием для публикации его персональных данных.

Ресурс «Миротворец»* известен скандальной репутацией. В этой базе регулярно аккумулируются сведения о гражданах разных стран, чья деятельность или высказывания идут вразрез с официальной позицией Киева. При этом сайт не имеет официальной юридической силы.

Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*
Глава World Boxing Геннадий Головкин попал в базу сайта «Миротворец»*

Напомним, сегодня американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа даст первый большой сольный концерт. Концерт Lil Pump пройдёт на площадке VK Stadium. Это станет первым большим сольным выступлением рэпера в России.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Оксана Попова
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