Японцы увидели в Чебурашке своего: Учёный объяснил «кавайность» русского героя

Из всех зарубежных стран особенно сильно Чебурашку полюбили в Японии, где его образ идеально попал в местную культуру «кавай» — всего милого, трогательного и привлекательного. Об этом Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков.

«Сильнее всего любят нашего Чебурашку именно в Японии, японцы же любят всё такое кавайное. „Кавай“ — это от слова „милый“. Его кавайность и милость привлекают японцев», — объяснил эксперт.

По словам Кузьминкова, огромные уши, большие глаза и общий добродушный образ Чебурашки визуально близки персонажам, которые десятилетиями популярны в японской массовой культуре. Причём речь идёт не только о мультфильмах: японцы традиционно любят мягкие игрушки, брелоки и другие вещи с узнаваемыми героями.

Популярность советского персонажа в Японии действительно имеет длинную историю. В 2000-х японские компании получили права на использование образа Чебурашки, после чего в стране начали массово выпускать игрушки, одежду, календари и другую продукцию. В 2006 году появился отдельный «Проект Чебурашка», а позднее японские авторы сняли собственную анимационную версию приключений ушастого героя.

Кузьминков вспоминает, что в Токио существовал даже отдельный магазин, посвящённый персонажу, который он видел лично. Сувениры с Чебурашкой, по словам специалиста, можно встретить в Японии до сих пор. Сам политолог тоже пользовался этой любовью японцев к советскому герою и регулярно привозил им Чебурашек из России.

«Я сам всегда возил Чебурашку в подарок японцам, потому что знал об этой любви. У нас на рынке продавались мягкие говорящие Чебурашки, и это был один из самых лучших подарков», — рассказал собеседник Life.ru.

По мнению Кузьминкова, успех персонажа объясняется не только внешностью. В японской культуре чрезвычайно востребованы герои, которые несут ощущение доброты и эмоциональной безопасности. Именно поэтому немного наивный и трогательный Чебурашка легко вписался в культурную среду страны.

Интерес был настолько серьёзным, что японская сторона заключала лицензионные соглашения на использование персонажа. В 2004 году TV Tokyo частично получила права на Чебурашку для производства собственного проекта, а впоследствии вокруг прав между российской и японской сторонами даже возникали споры.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как появился Чебурашка, почему его днём рождения считается именно 20 августа, кто придумал знаменитые огромные уши и как персонаж за 60 лет превратился из героя детской книги в один из самых узнаваемых российских образов.