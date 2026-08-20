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20 августа, 12:59

60 лет любви: Эксперты Президентской платформы «Россия — страна возможностей» объяснили феномен Чебурашки

Эксперты объяснили феномен Чебурашки в его 60-летие

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чебурашке исполнилось 60 лет. За это время придуманный Эдуардом Успенским персонаж вышел далеко за рамки детской книги и мультфильма, став героем нескольких поколений. Эксперты Президентской платформы «Россия — страна возможностей» объяснили, почему образ ушастого зверька оказался настолько живучим.

История персонажа началась в 1966 году с повести «Крокодил Гена и его друзья». А привычный миллионам зрителей Чебурашка с огромными ушами и большими глазами появился на экране в 1969 году — этот образ создал художник Леонид Шварцман.

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По мнению автора и ведущей подкаста «Культурный код» Дарьи Егоровой, одна из причин популярности героя — его универсальность. «Чебурашка — это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», — считает эксперт.

Аниматор Владимир Лепетюхин обращает внимание на визуальный образ персонажа. Большие глаза и уши, по его словам, вызывают у зрителя эмпатию, однако одной внешностью феномен Чебурашки не объяснить: за ней стоит характер верного друга, который всегда готов прийти на помощь.

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Со временем персонаж получил новую жизнь далеко за пределами мультфильмов. В 2004 году Чебурашка стал официальным талисманом олимпийской сборной России на Играх в Афинах. На следующих Олимпиадах его образ менялся: Чебурашка становился белым, красным и синим.

Ещё один международный виток популярности пришёлся на 2024 год, когда героя выбрали официальным талисманом Всемирного фестиваля молодёжи. Организаторы объясняли выбор тем, что Чебурашка символизирует дружелюбие и взаимное уважение.

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Больше историй о героях, вещах и эпохах, которые помнят поколения, — в разделе «Ностальгия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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