Летний уход без фанатизма: Дерматолог ответила, сколько раз в день можно умываться на самом деле

Летом многие начинают умываться значительно чаще обычного. Кажется логичным: в жару кожа быстрее становится жирной, появляется пот, ощущение липкости и желание постоянно освежать лицо. Однако слишком частое умывание может принести больше вреда, чем пользы, рассказала Life.ru врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анна Брыгина.

По словам эксперта, главная ошибка заключается в том, что вместе с потом и загрязнениями мы смываем естественную гидролипидную защитную мантию кожи. Именно она защищает кожу от пересыхания, бактерий, аллергенов и поддерживает нормальный уровень увлажнённости. Если постоянно разрушать этот защитный барьер, кожа начинает испытывать стресс.

Парадоксально, но у людей с жирной кожей слишком частое умывание нередко приводит к ещё большей выработке кожного сала. Организм воспринимает постоянное обезжиривание как сигнал, что защитного слоя недостаточно, и сальные железы начинают работать активнее. В результате лицо становится жирным ещё быстрее, появляются воспаления и высыпания.

Не менее вредно чрезмерное очищение и для сухой или чувствительной кожи. В этом случае могут появиться чувство стянутости, шелушение, покраснение, зуд и повышенная чувствительность к солнцу, ветру и косметическим средствам.

«Отдельно стоит сказать о горячей воде. Многие считают, что она лучше очищает кожу, однако это не лучший выбор. Горячая вода дополнительно расширяет сосуды, усиливает потерю влаги и разрушает липидный барьер. Для ежедневного ухода гораздо лучше подходит вода комнатной температуры или слегка тёплая вода», — добавила специалист.

Оптимальными считаются два полноценных умывания в день. Утром коже будет достаточно умывания простой водой, если у вас нет выраженной проблематики кожи. А вот вечером необходимо качественное очищение с помощью мягкого очищающего средства, подобранного по вашему типу кожи — это единственный способ смыть SPF, косметику и городскую пыль.

Повторное применение очищающих средств в середине дня не рекомендуется — чтобы освежить кожу достаточно промокнуть лицо салфеткой, воспользоваться термальной водой или лёгким увлажняющим мистом, а затем при необходимости обновить солнцезащитное средство.

Особенно осторожными с частым умыванием должны быть люди с атопическим дерматитом, розацеа, экземой, акне и другими хроническими заболеваниями кожи. У них защитный барьер уже нарушен, поэтому чрезмерное очищение способно спровоцировать очередное обострение. Анна Брыгина Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология»

Важно помнить, что пот сам по себе не является загрязнением. Он не требует немедленного использования очищающих средств после каждого выхода на улицу. Гораздо важнее регулярно удалять накопившиеся загрязнения вечером, использовать увлажняющие средства и ежедневно наносить солнцезащитный крем.

«Летом кожа действительно требует более тщательного ухода, но не более частого агрессивного очищения. Правильный уход помогает сохранить защитный барьер кожи, избежать обезвоживания и снизить риск раздражения даже в самые жаркие дни», — заключила дерматолог.

Некоторые уходовые советы из соцсетей, которые люди перенимают в погоне за быстрым эффектом, могут не помочь, а навредить коже. Анна Брыгина рассказала Life.ru о пяти трендах, после которых кожа лица не восстановится.