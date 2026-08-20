«Золотая корона» уходит из Европы: Новые переводы больше недоступны

Европейское подразделение российского сервиса денежных переводов «Золотая корона» — KoronaPay Europe — по собственной инициативе сдаёт лицензию, которая позволяла работать на рынке ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В организации пояснили, что после отзыва лицензии перестанут оказывать любые регулируемые услуги. Новые переводы через сервис оформить уже нельзя.

Клиентам, которые ранее отправили деньги, дали возможность вернуть их. Сделать это можно через мобильное приложение Korona.

Напомним, Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских ограничений запретил своим банкам проводить трансграничные операции с 32 российскими кредитными организациями. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, в перечень запрещённых транзакций также добавили платформы для торговли нефтью и криптовалютами. Кроме того, ЕС решил на год сохранить механизм ограничения стоимости российской нефти.

РНКО «Платёжный центр» — структура, выполняющая функции расчётного узла и оператора сервиса «Золотая корона» также попала в этот список. Итогом стало немедленное блокирование исходящих трансграничных переводов для клиентов банка. Особенно ощутимо это ударило по популярным направлениям — Казахстану и Грузии. В результате, как подтверждает официальный портал «Золотой короны», география доступных для отправки средств из РФ государств резко сузилась до четырех: Китая, Турции, Узбекистана и Кыргызстана.