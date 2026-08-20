Организаторы и участники Майдана нарушили законы собственной страны, исторической памяти и человечности ради обещанного «светлого будущего». Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, подобными обещаниями обычно оправдывают отказ от действующих правил и норм. При этом нынешнее положение Украины она назвала результатом решений, принятых во время событий 2013–2014 годов.

«Так же всегда говорят, когда предлагают нарушить закон: «во имя некоего светлого будущего». Вот это самое «светлое будущее» для украинцев уже наступило. Они просто тогда [на Майдане] нарушили закон. Закон своей собственной страны, свою собственную конституцию», — сказала Захарова.

По словам дипломата, участники Майдана нарушили законы цивилизации, человечности, исторической памяти, а также закон божий.

Представитель МИД добавила, что многие участники протестов рассчитывали таким образом побороть коррупцию, укрепить демократию и приблизить страну к более благополучному будущему.

Однако, по её мнению, произошедшее привело к противоположному результату. Захарова также поставила под сомнение, что обычные граждане Украины в тот момент действительно стремились к нынешнему уровню конфронтации с Россией.

«Неужели рядовые украинцы тогда действительно хотели видеть Россию врагом и боролись именно за такое, вот нынешнее свое будущее, чтобы отправиться на верную гибель за интересы коррумпированных сторонников непонятно чего просто по велению Запада?» — отметила дипломат.

Ранее Захарова обвинила киевские власти в борьбе с исторической памятью на фоне демонтажа советских памятников. Она привела в пример уничтожение и изменение мемориалов, посвящённых погибшим в борьбе с нацизмом, в Черниговской и Харьковской областях.