В Польше украинского пенсионера обвинили в покушении на представителя военпрома
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В Варшаве задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении покушения на представителя украинской оборонной промышленности. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши.
Утверждается, что 63-летний мужчина заложил взрывчатку под автомобиль в Ирпене Киевской области, но она не сработала. Задержание произошло 5 августа. Кто был целью — не уточняется.
При этом Варшава традиционно бездоказательно обвинила в организации покушению Россию.
Ранее в Польше заявили о задержании подозреваемого в покушении на рэпера Киевстонера. По информации СМИ, задержанный якобы является уроженцем Донбасса.
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