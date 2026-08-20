В Варшаве задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении покушения на представителя украинской оборонной промышленности. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши.

Утверждается, что 63-летний мужчина заложил взрывчатку под автомобиль в Ирпене Киевской области, но она не сработала. Задержание произошло 5 августа. Кто был целью — не уточняется.

При этом Варшава традиционно бездоказательно обвинила в организации покушению Россию.

Ранее в Польше заявили о задержании подозреваемого в покушении на рэпера Киевстонера. По информации СМИ, задержанный якобы является уроженцем Донбасса.