В Польше заявили о задержании подозреваемого в покушении на рэпера Киевстонера

В Польше заявили о задержании предполагаемого киллера, целью которого мог быть украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев). Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на журналиста Кшиштофа Заду.

По информации издания, задержанный якобы является уроженцем Донбасса. Операцию провели сотрудники полиции Варшавы совместно с Агентством внутренней безопасности Польши.

Накануне в Польше заявили о якобы задержании россиянина по подозрению в подготовке покушения на американца. Рэпер Киевстонер имеет гражданство США, его имя в американском паспорте — Слевин Дадян.

Ранее сообщалось, что Kyivstoner на 1 млн просрочил платежи по кредитке банка JPMorgan Chase в США. Банк обратился в суд Калифорнии с требованием взыскать с Васильева основной долг, а также проценты, судебные расходы и оплату услуг адвокатов.

Напомним, что в июле Киевстонер оказался в центре международного скандала после того, как ФСБ России официально обвинила его в организации подготовки атаки беспилотников на оборонное предприятие в Московской области, заявив, что он действовал под патронажем Службы безопасности Украины. По данным ведомства, рэпер координировал действия пособников и финансировал операцию.