Kyivstoner на 1 млн просрочил платежи по кредитке банка JPMorgan Chase в США

Украинский рэпер Kyivstoner оказался ответчиком по иску американского банка JPMorgan Chase из-за долга по кредитной карте. Кредитная организация требовала взыскать с артиста почти 12 тысяч долларов — около миллиона рублей.

Банк обратился в суд Калифорнии с требованием взыскать с Альберта Васильева 11 852 доллара основного долга, а также проценты, судебные расходы и оплату услуг адвокатов. По данным материалов дела, рэпер перестал вносить обязательные платежи в январе 2025 года.

При этом условия кредитной карты предусматривали процентную ставку 26,49% годовых, а при просрочке она могла вырасти почти до 30%, сообщает «База». В конце мая 2026 года JPMorgan Chase неожиданно отказался от дальнейшего разбирательства и отозвал иск. В судебных документах причины такого решения не указаны

Отзыв заявления произошёл примерно в тот же период, когда в Россию была доставлена партия беспилотников, в организации которой, по версии ФСБ, мог участвовать Киевстонер.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ заявила о причастности рэпера к подготовке теракта на оборонном предприятии в Московской области. По версии ведомства, через Украину в Россию пытались доставить 35 FPV-дронов со взрывчаткой и канадскими системами управления, спрятанных в керамической плитке.

Теперь песни Kyivstoner могут запретить в России. Россиян призвали не распространять его клипы, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула на возможные проверки блогеров, которые ранее сотрудничали с рэпером.