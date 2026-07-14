«‎Фемиде известно»: Россиян призвали не постить клип с Kyivstoner после разоблачения ФСБ

После того как ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, к которому причастен украинский блогер, рэпер и экс-участник группы «Грибы» Kyivstoner (Киевстонер, Альберт Васильев), в СМИ начали маркировать его как «внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга». Однако юрист Олег Зернов пояснил изданию «Подъём», что такого требования нет: закон обязывает маркировать только организации, а не физических лиц.

«Физлиц у нас закон не требует как-то специально маркировать. По организациям – да, там однозначно. Если он не иноагент, а террорист-экстремист, то говорить об этом необязательно», — объяснил Зернов.

Он заметил, что публикация песни или клипа с участием Киевстонера сама по себе не является пособничеством. Уголовная ответственность наступает только в случае, если действия направлены на одобрение или поддержку его террористической деятельности, что подпадает под статью 205.2 УК РФ. Тем не менее, Сергей Бадамшин призвал не публиковать клип «Тает лёд» и другой контент с участием рэпера, даже несмотря на отсутствие прямого нарушения закона.

«С точки зрения закона нарушений в этом нет, а как практика вывернет, исходя из принципа силовой целесообразности, одной Фемиде известно. Одним словом, не советую», — заявил он.