«Не должен зарабатывать»: Песни рэпера Kyivstoner могут запретить в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Роскомнадзор с требованием проверить деятельность украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев) и удалить его композиции со всех легальных площадок в стране.

Бородин убеждён, что гонорары, которые музыкант получает в России, могут направляться на финансирование вооружённых формирований Украины . В условиях СВО, подчеркнул он, нельзя допускать, чтобы артисты с украинским гражданством зарабатывали в нашей стране, а затем тратили вырученные средства на нужды ВСУ. За такие действия, по мнению общественного деятеля, необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.

Глава ФПБК в беседе с «Абзацем» также отметил, что в деле фигурируют граждане Молдавии и несовершеннолетние, а сам Васильев, по данным ведомства, совмещает творческую деятельность с распространением запрещённых веществ