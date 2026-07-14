«Не должен зарабатывать»: Песни рэпера Kyivstoner могут запретить в России
Бородин призвал РКН проверить треки Kyivstoner и убрать их со всех площадок
Обложка © ТАСС / Zuma / Aleksandr Gusev
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Роскомнадзор с требованием проверить деятельность украинского рэпера Киевстонера (настоящее имя — Альберт Васильев) и удалить его композиции со всех легальных площадок в стране.
Бородин убеждён, что гонорары, которые музыкант получает в России, могут направляться на финансирование вооружённых формирований Украины . В условиях СВО, подчеркнул он, нельзя допускать, чтобы артисты с украинским гражданством зарабатывали в нашей стране, а затем тратили вырученные средства на нужды ВСУ. За такие действия, по мнению общественного деятеля, необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.
Глава ФПБК в беседе с «Абзацем» также отметил, что в деле фигурируют граждане Молдавии и несовершеннолетние, а сам Васильев, по данным ведомства, совмещает творческую деятельность с распространением запрещённых веществ
Напомним, ранее ФСБ России заявила о причастности украинского рэпера и видеоблогера Kyivstoner (Киевстонер), настоящее имя которого Альберт Васильев, к организации готовившегося теракта на стратегическом предприятии в Московской области. По версии спецслужбы, для атаки планировалось использовать 35 FPV-дронов, доставленных в Россию внутри партии испанской керамической плитки. Предполагаемый исполнитель задержан и даёт показания. Рэпер отверг обвинения ФСБ. По его словам, он не понимает, кому и зачем понадобилось связывать его с подобной «операцией».
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