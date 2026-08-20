Обломки парового буксира начала XX века нашли в обмелевшей реке в Сербии

Обломки парового буксира «Словенец», затонувшего в 1945 году, полностью показались из воды в Сербии. Корпус старинного судна выступил на поверхность реки Сава возле города Сремска-Митровица из-за сильного обмеления, вызванного продолжительной жарой и засухой. Об этом сообщает Associated Press.

Судно построили в 1913 году на верфи в Будапеште, когда территория входила в состав Австро-Венгерской империи. Изначально буксир получил название Vag и использовался для перевозки грузов по Дунаю, а после Первой мировой войны перешёл к Королевству сербов, хорватов и словенцев и был переименован в «Словенец».

Во время Второй мировой войны корабль использовали для перевозки раненых и техники. В конце апреля 1945 года буксир подорвался на немецкой мине на реке Сава и затонул, оставшись на дне почти на 80 лет. Местные жители называют судно «Савинским Титаником». Части корпуса появлялись над водой и раньше, однако, по словам историков, настолько сильно обмеление реки не открывало корабль уже много лет.

«Словенец» оказался не единственным историческим объектом, который появился из-за снижения уровня воды в европейских реках. В последние месяцы из-за засухи на поверхность также вышли останки военных кораблей на Дунае и другие археологические находки.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордном обмелении Рейна в Германии. Из-за падения уровня воды суда на отдельных участках начали садиться на мель, а перевозчики столкнулись с ограничениями по загрузке кораблей. Причиной сложной ситуации стала продолжительная жара и дефицит осадков в Европе.