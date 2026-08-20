Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:36

В Ставрополе вынесли суровый приговор за подготовку теракта на главном мемориале ВОВ

Ставропольчанину дали 17 лет колонии за подготовку взрыва на мемориале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Жителя Ставрополя осудили на 17 лет колонии за то, что он готовил взрыв на мемориале «Вечная Слава» во время проведения торжеств в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина получил задание устроить взрыв в центре на территории главного городского памятника, посвящённого Великой Отечественной.

Суд согласился с позицией гособвинения. Осуждённому назначили 17 лет заключения: первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему выписали штраф на 600 тысяч рублей и ограничение свободы ещё на два года.

Бизнесмен из Подмосковья осуждён на 8 лет за финансирование терроризма
Бизнесмен из Подмосковья осуждён на 8 лет за финансирование терроризма

Напомним, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Готовить взрыв возле городской прокуратуры собирался уроженец одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения, сторонник запрещённой в России террористической организации. По версии спецслужб, он действовал по указаниям кураторов из Сирии, успел изучить местность и приобрести компоненты для самодельной бомбы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar