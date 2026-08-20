В Ставрополе вынесли суровый приговор за подготовку теракта на главном мемориале ВОВ

Жителя Ставрополя осудили на 17 лет колонии за то, что он готовил взрыв на мемориале «Вечная Слава» во время проведения торжеств в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина получил задание устроить взрыв в центре на территории главного городского памятника, посвящённого Великой Отечественной.

Суд согласился с позицией гособвинения. Осуждённому назначили 17 лет заключения: первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему выписали штраф на 600 тысяч рублей и ограничение свободы ещё на два года.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Готовить взрыв возле городской прокуратуры собирался уроженец одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения, сторонник запрещённой в России террористической организации. По версии спецслужб, он действовал по указаниям кураторов из Сирии, успел изучить местность и приобрести компоненты для самодельной бомбы.