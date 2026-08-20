Здоровье в 50 лет закладывается уже в пять: Какие привычки могут аукнуться детям в будущем

Состояние здоровья человека в зрелом возрасте во многом зависит от привычек, сформированных ещё в раннем детстве. Об этом заявил главный внештатный детский специалист — хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

«Необходимо умение жить в некоем порядке и следить за собой, и понимать, что здоровье твоё, например, в 50 лет, чётко определяется твоей жизнью в 5 лет», — сказал специалист.

По его словам, основа здорового будущего ребёнка закладывается прежде всего в семье. Именно родители формируют отношение к питанию, режиму и заботе о собственном организме.

Морозов, в частности, раскритиковал традицию регулярных обильных застолий. Если подобная модель становится привычной с детства, человек может перенести её и во взрослую жизнь.

Негативно хирург оценил и постоянное употребление фастфуда и сладкой газировки. По его словам, ответственность родителей за здоровье несовершеннолетних закреплена в российском законодательстве.

Таким образом, забота о здоровье ребёнка не ограничивается лечением заболеваний — значение имеют повседневные семейные привычки, которые способны сохраняться десятилетиями.

В начале августа Life.ru рассказывал о результатах исследования бургеров из популярных сетей фастфуда. Инфекционист объяснила, что опасность может быть связана не только с мясом: источником микробного загрязнения способны стать овощи и салат, особенно при нарушении санитарных правил.