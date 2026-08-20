«Прорезиненное покрытие — не место для творчества»: Власти Болохова рассказали о попытках стереть Смешариков

Чиновники города Болохово (Тульская область) попробовали очистить резиновое покрытие детской площадки от нарисованных ребёнком Смешариков, но у них ничего не вышло: ни вода, ни растворитель не убрали изображение, а последний лишь размазал краску. Об этом рассказали в городской администрации на своей странице во «ВКонтакте».

«Обычная вода не взяла следы, а использование растворителя лишь размазало цвет по поверхности, не удалив его. Резиновое покрытие — это не асфальт. Оно пористое, и пастель въедается в структуру, выводя его из строя», — сказано в тексте публикации.

В администрации добавили, что благоустройство парка выполнено на средства федерального бюджета и рассчитано на долгие годы.

«Прорезиненное покрытие — не место для творчества», — заявили власти Болохова, пригрозив . 2 ст. 5.61 КоАП тем, кто оскорбляет их в комментариях.

Общественность резко осудила действия администрации Болохово, которая подала заявление в полицию из-за рисунка девочки с персонажами «Смешариков» на детской площадке, расценив это как проявление вандализма и пригрозив семье уголовной ответственностью. Местные жители в соцсетях встали на защиту ребёнка, а широкая общественная кампания с участием федеральных политиков и омбудсменов привела к вмешательству губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, который призвал власти отстать от ребёнка и не доходить до абсурда в стремлении поддерживать порядок.