Отец юной художницы из Болохова назвал «глупой» ситуацию с рисунком Смешариков
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Отец девочки из Болохова Тульской области, на которую администрация подала заявление в полицию из-за рисунка «Смешариков» на детской площадке, назвал произошедшее «глупой ситуацией». В беседе с RT он рассказал, что дочь рисует с детства и сильно переживает из-за сложившейся ситуации.
Ранее мать девочки также назвала реакцию властей «абсурдом» и призналась, что сначала испугалась угрозы обращения в правоохранительные органы. Семья отмечает, что ребёнок является самоучкой, самостоятельно изучает техники рисования в интернете и мечтает стать художником или работать в сфере IT.
Напомним, ранее в Болохове Тульской области разгорелся скандал из-за детского рисунка на площадке. Чиновники расценили это как порчу имущества, поскольку коммунальщики не сумели стереть изображения «Смешариков» с резинового покрытия. Родителям было предложено добровольно устранить рисунки в обмен на смягчение наказания. Однако общество возмутилось такой реакцией местных властей. За ребёнка вступились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, омбудсмен Яна Лантратова, сценарист «Смешариков» Игорь Шевчук, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
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