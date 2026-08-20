Отец юной художницы из Болохова назвал «глупой» ситуацию с рисунком Смешариков

Отец девочки из Болохова Тульской области, на которую администрация подала заявление в полицию из-за рисунка «Смешариков» на детской площадке, назвал произошедшее «глупой ситуацией». В беседе с RT он рассказал, что дочь рисует с детства и сильно переживает из-за сложившейся ситуации.

Ранее мать девочки также назвала реакцию властей «абсурдом» и призналась, что сначала испугалась угрозы обращения в правоохранительные органы. Семья отмечает, что ребёнок является самоучкой, самостоятельно изучает техники рисования в интернете и мечтает стать художником или работать в сфере IT.