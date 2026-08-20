«Отстаньте от ребёнка!» Тульский губернатор осудил чиновников за претензии к юному художнику

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заступился за ребёнка, нарисовавшего героев «Смешариков» на покрытии детской площадки в Болохово. В телеграм-канале он призвал местные власти не превращать детское творчество в повод для наказания.

Причиной для обсуждения стала реакция местной администрации на поступок несовершеннолетнего. Чиновники расценили изображения персонажей популярного мультсериала как порчу имущества и начали поиски автора через правоохранительные органы.

Миляев отреагировал на публикации в социальных сетях и призвал оставить юного художника в покое. Он отметил, что соблюдение порядка не должно превращаться в абсурдную охоту на детей.

Глава области предложил иной подход к ситуации. Вместо наказания, по его мнению, стоит дать ребёнку шанс проявить себя легально, например, устроив конкурс рисунков на асфальте или позволив оформить детские объекты.

«Надо не пугать ребёнка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант», — заявил губернатор, пообещав перенаправить энергию подчинённых в созидательное русло.

Ситуацию взял на контроль и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин, направивший запросы в прокуратуру и администрацию для выяснения всех обстоятельств.