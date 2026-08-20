Шестеро детей и беременная застряли на канатной дороге в Уфе

В Уфе на канатной дороге близ Трамплина произошло аварийное отключение электричества. В результате инцидента в кабинках на высоте оказались заблокированы люди, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

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На место оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда. Сотрудники службы действовали слаженно и быстро, поддерживая пассажиров морально: они подбадривали застрявших, шутили и помогали каждому безопасно спуститься вниз.

Каждое возвращение человека на землю сопровождалось одобрительными возгласами. Очевидцы и сами участники событий встречали успешные спуски аплодисментами.

По итогам проведённой операции с высоты сняли 14 граждан. Среди эвакуированных находились шестеро детей и одна женщина в положении.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Все участники происшествия отделались пережитыми эмоциями и словами признательности в адрес сотрудников экстренной службы.

Ранее в Армении десятки людей застряли на канатной дороге из-за отключения света. Ситуация спровоцировала панику, особенно сильно переживали семьи с детьми.