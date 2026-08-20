Сломанная челюсть и реанимация: Йорк спас актрису «Уральских пельменей» Дылдину от овчарки на Рублёвке
Маленький пёс спас звезду «Уральских пельменей» Дылдину от овчарки
Илана Дылдина едва не пострадала от нападения агрессивной овчарки на Рублёвке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilana7788
Йоркширский терьер по кличке Клёпа спас звезду «Уральских пельменей» Илану Дылдину от нападения овчарки на Рублёвке. О случившемся актриса рассказала в личном блоге.
Илана Дылдина едва не пострадала от нападения агрессивной овчарки на Рублёвке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilana7788
Утренняя пробежка едва не обернулась трагедией. Илана вышла на улицу вместе с питомцем, когда с соседнего участка внезапно выбежала овчарка. Хозяин животного забыл закрыть ворота. Актриса не успела поднять маленькую собаку на руки, и овчарка сразу бросилась на неё. Весь удар агрессивного пса пришёлся на терьера, который фактически закрыл хозяйку собой.
Илана Дылдина едва не пострадала от нападения агрессивной овчарки на Рублёвке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilana7788
Сейчас Клёпа находится в реанимации в критическом состоянии. У собаки сломана челюсть и зафиксирована серьёзная потеря крови.
Ранее сообщалось, что внук писательницы Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в подмосковном селе Дубцы. Семилетний мальчик играл возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило ребёнка на землю и стало кусать его за голову. По словам Донцовой, хозяин пса не пытался остановить нападение. Ребёнка спас случайный прохожий, который отогнал животное. Сам мужчина также получил укусы.
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