Сломанная челюсть и реанимация: Йорк спас актрису «Уральских пельменей» Дылдину от овчарки на Рублёвке

Йоркширский терьер по кличке Клёпа спас звезду «Уральских пельменей» Илану Дылдину от нападения овчарки на Рублёвке. О случившемся актриса рассказала в личном блоге.

Илана Дылдина едва не пострадала от нападения агрессивной овчарки на Рублёвке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilana7788

Утренняя пробежка едва не обернулась трагедией. Илана вышла на улицу вместе с питомцем, когда с соседнего участка внезапно выбежала овчарка. Хозяин животного забыл закрыть ворота. Актриса не успела поднять маленькую собаку на руки, и овчарка сразу бросилась на неё. Весь удар агрессивного пса пришёлся на терьера, который фактически закрыл хозяйку собой.

Илана Дылдина едва не пострадала от нападения агрессивной овчарки на Рублёвке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ilana7788

Сейчас Клёпа находится в реанимации в критическом состоянии. У собаки сломана челюсть и зафиксирована серьёзная потеря крови.

Ранее сообщалось, что внук писательницы Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в подмосковном селе Дубцы. Семилетний мальчик играл возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило ребёнка на землю и стало кусать его за голову. По словам Донцовой, хозяин пса не пытался остановить нападение. Ребёнка спас случайный прохожий, который отогнал животное. Сам мужчина также получил укусы.