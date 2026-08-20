Китай за месяц на треть увеличил объёмы импорта российской свинины

За минувший месяц Китай на треть увеличил объёмы импорта свинины из России, следует из данных Таможенного управления Народной Республики. Так, речь идёт о росте на 29%, а сумма сделок составила 11,8 миллиона долларов.

Спрос на российские субпродукты остался прежним и составил 13,3 миллиона долларов. Что касается говядины, то её закупки выросли на 11% — до 11,4 миллиона. Отлично обстоят дела у производителей субпродуктов из мяса домашней птицы — за месяц объём закупок увеличился почти вдвое, до 35,5 миллиона.

Ранее стало известно об увеличении Китаем объёмов импорта российской пшеницы. Рост оказался многократным — в 243 раза за год. Стоимость сделок составила 4,3 миллиона долларов.