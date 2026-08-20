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20 августа, 14:53

Китай за месяц на треть увеличил объёмы импорта российской свинины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narong Khueankaew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narong Khueankaew

За минувший месяц Китай на треть увеличил объёмы импорта свинины из России, следует из данных Таможенного управления Народной Республики. Так, речь идёт о росте на 29%, а сумма сделок составила 11,8 миллиона долларов.

Спрос на российские субпродукты остался прежним и составил 13,3 миллиона долларов. Что касается говядины, то её закупки выросли на 11% — до 11,4 миллиона. Отлично обстоят дела у производителей субпродуктов из мяса домашней птицы — за месяц объём закупок увеличился почти вдвое, до 35,5 миллиона.

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Ранее стало известно об увеличении Китаем объёмов импорта российской пшеницы. Рост оказался многократным — в 243 раза за год. Стоимость сделок составила 4,3 миллиона долларов.

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Матвей Константинов
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