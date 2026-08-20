В Сеуте полиция начала выселение тысяч мигрантов с пляжа
Мигранты в Сеуте. Обложка © ТАСС / EPA / REDUAN
Испанская полиция начала операцию по выселению мигрантов со стихийного лагеря на пляже в Сеуте. На территории находились около 4 тысяч человек, которые разместились там после массового наплыва нелегалов. Об этом пишет газета El Mundo.
К операции подключились Национальная полиция и Гражданская гвардия Испании. Силовики оцепили район и начали перемещение людей из палаточного лагеря.
Мигранты заняли пляж после резкого увеличения числа прибывших в испанский анклав из Марокко. Лагерь на побережье стал вызывать недовольство у части местных жителей.
Власти планируют перевести людей во временные центры размещения, где будут рассматриваться их заявления о предоставлении убежища и дальнейший статус пребывания.
Сеута столкнулась с масштабным миграционным кризисом в конце июля, когда десятки тысяч человек пытались попасть на территорию испанского анклава из Марокко. После этого город усилил меры безопасности и начал искать варианты размещения прибывших.
Операция по освобождению пляжа стала очередным этапом попытки властей стабилизировать ситуацию в регионе.
Массовое выселение мигрантов с пляжа стало новым этапом кризиса в Сеуте, который разгорелся в конце июля. Ранее Life.ru сообщал, что около 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанский анклав из Марокко за одни сутки. После этого власти усилили меры безопасности, а в город направили дополнительные силы для контроля ситуации.
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