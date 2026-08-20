Рисовала 4 дня, чтобы порадовать других: Нарисовавшая «Смешариков» в Болохове девочка хотела стать художницей

Девочка, которая раскрасила детскую площадку персонажами «Смешариков», сильно расстроилась и напугана угрозами местных властей подать на неё в суд. Об этом рассказала в своём телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, поговорившая с матерью ребёнка.

По словам мамы, дочь узнала о претензиях администрации из соцсетей и сразу сникла. Рисовать девочка научилась сама, по урокам в интернете. Над «Смешариками» она трудилась четыре дня и была полностью поглощена этим занятием — с утра до вечера обсуждала, каких ещё героев ей хочется изобразить, чтобы порадовать других детей. Она верила, что дарит людям хорошее настроение, и мечтала стать художницей.

Но сейчас девочка подавлена, а чиновники не отступают и готовы судиться с ребёнком. Ахмедова призналась, что не понимает такой реакции взрослых.

«Нужно нормальное отношение к детям, которые хотят дарить радость», — написала она. По её словам, даже если на резиновом покрытии действительно нельзя рисовать мелками и красками, начать стоило с разговора с родителями.

Она также предложила объяснить девочке, что её работы замечательные, выделить ей место для творчества и попросить нарисовать что-нибудь для самой администрации. Правозащитница добавила, что стране в первую очередь нужна именно детская тяга к творчеству, а не резиновые коврики, которые к тому же неприятно пахнут на летнем солнце.

Напомним, в городе Болохово Тульской области власти обратились в полицию из-за детских рисунков на площадке. Ребёнка обвинили в порче муниципального имущества — он нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии. Коммунальщики не смогли смыть изображения: вода не помогла, а растворитель лишь размазал пигмент. Администрация опубликовала во «ВКонтакте» кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён процесс рисования.