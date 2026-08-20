Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 2476 человек

Жертвами вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стали уже 2476 человек. Такие данные привел Национальный институт общественного здравоохранения страны.

Согласно ежедневной сводке ведомства, общее количество зарегистрированных случаев заражения выросло до 5208. Только за минувшие сутки медики выявили 103 новых заболевших. За этот же период от вируса скончались 35 человек, еще 24 пациента смогли побороть болезнь.

Нынешняя вспышка была официально объявлена 15 мая. Её особенность заключается в том, что распространение получил штамм Бундибугио. От него пока не существует одобренных вакцин или проверенных методов лечения, что отличает текущую ситуацию от большинства предыдущих эпидемий Эболы.

Ранее глава программы по чрезвычайным ситуациям гуманитарной организации «Врачи без границ» Триш Ньюпорт заявил, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжает набирать обороты. Сдерживать распространение вируса с каждым днём становится всё сложнее. Ньюпорт отметила, что мировое сообщество до сих пор реагирует на вспышку с опозданием. По её словам, усилия направлены на то, чтобы догнать вирус, а не предотвратить его дальнейшее шествие. Ситуация требует перехода к более скоординированным и решительным мерам на международном уровне.