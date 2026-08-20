«Герань-4 сикер» разнесла логистический центр под Киевом

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в районе Броваров Киевской области с помощью беспилотника «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры объективного контроля.

Минобороны заявило об ударе «Геранью-4 сикер» по объекту под Киевом. Видео © Telegram/ Минобороны России

В ведомстве заявили, что после применения дрона цель была поражена. На опубликованных материалах показан момент удара по объекту. По данным Минобороны, объект находился в районе населённого пункта Бровары. Там отметили, что для атаки использовали беспилотник «Герань-4 сикер» — одну из модификаций ударных БПЛА семейства «Герань».

Удары по объектам логистики стали одной из основных тем в сообщениях о применении беспилотников в зоне конфликта. Ранее Life.ru писал об атаке на логистический центр в Броварах Киевской области: по данным Минобороны, для поражения объекта также использовали БПЛА «Герань-4 сикер».