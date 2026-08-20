Российские биологи обнаружили мидий-«трансгендеров»*

Российские биологи впервые поставили эксперимент, который доказал способность черноморских мидий менять пол под воздействием неблагоприятных условий. О результатах работы рассказали в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.







Исследование проводилось при поддержке Минобрнауки России, а его итоги опубликовал научный журнал Regional Studies in Marine Science. Объектом изучения стала средиземноморская мидия, которая доминирует на шельфе Чёрного моря и активно выращивается в марикультуре. В лабораторных условиях самок двух возрастных групп на протяжении месяца подвергали трём видам стресса.

Моллюсков помещали в воду, нагретую до 25 градусов, а также добавляли дизельное топливо и соединения меди. После этого мидий переносили в естественную среду, чтобы дать гонадам дозреть. Выяснилось, что часть особей, которые изначально были самками, начинали формировать мужские половые клетки либо одновременно и мужские, и женские.

Старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Марк Попов пояснил, что температурный стресс способен напрямую запускать инверсию пола, причём чувствительность к этому фактору зависит от возраста моллюска. Он подчеркнул, что за последние годы температура поверхности моря в районе исследований резко выросла.

Учёный отметил, что главный вывод работы состоит в том, что неблагоприятная среда приводит не только к гибели мидий, но и к перестройке их репродуктивной системы. Такие изменения могут серьёзно повлиять на воспроизводство популяций в условиях глобального потепления и растущей антропогенной нагрузки.

Ранее сообщалось, что у берегов Северного Йоркшира выловили обыкновенного тунца массой 338 килограммов. Подобный улов стал первым в этом районе с 1939 года. Рыба оказалась настолько тяжёлой, что судно Dominator, с которого её добыли, заметно накренилось на один борт. Обыкновенный тунец перестал встречаться в Северном море ещё в 1960-х годах. До этого у британских берегов попадались особенно крупные особи.

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