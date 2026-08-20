В Польше задержали украинца по делу о покушении на оборонщика под Киевом

В Варшаве задержали 63-летнего гражданина Украины Сергея П., которого подозревают в подготовке покушения на представителя оборонной промышленности Незалежной. В польском Агентстве внутренней безопасности указывают, что его подозревают в установке взрывного устройства под автомобиль в Ирпене Киевской области. Оно не сработало, пишет RMF24.

Как сообщили в польских спецслужбах, после неудавшейся попытки подозреваемый покинул Украину и уехал в Польшу. Задержание прошло ещё 5 августа в Варшаве, однако информацию об операции обнародовали только спустя две недели.

По данным следствия, взрывчатку планировали привести в действие дистанционно. Однако механизм не сработал, и нападение не состоялось.

Польские правоохранители считают, что мужчина мог действовать по заказу российских спецслужб. Суд в Варшаве отправил его под временный арест на три месяца.

Сергею П. предъявили обвинения в покушении на убийство с использованием взрывчатых веществ, а также в незаконном хранении таких материалов. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Польские правоохранители в последние месяцы неоднократно сообщали о расследованиях, связанных с возможными операциями иностранных спецслужб на территории страны. Ранее Life.ru писал о задержании россиянина в Польше, которого заподозрили в подготовке покушения на человека с гражданством США и Украины. По версии польских властей, подозреваемый мог действовать по заданию российских спецслужб.