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20 августа, 16:39

Иномарки выбросило на тротуар: В ДТП на Невском пострадали несовершеннолетние

В центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi, среди пострадавших — подростки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины отбросило на тротуар, пострадали не менее четырёх человек, среди которых есть подростки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi, пострадали четверо. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi, пострадали четверо. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Авария случилась на пересечении Невского проспекта и улицы Фонтанки. По предварительной информации, среди пострадавших есть ребята в возрасте от 15 до 17 лет. Сколько всего людей получили травмы, пока уточняется. На месте работают экстренные службы.

Пять человек пострадали после столкновения скорой и «Газели» в Армавире
Пять человек пострадали после столкновения скорой и «Газели» в Армавире

Ранее сообщалось, что в Калининградской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Авария с участием четырёх автомобилей произошла в пятницу на 15-м километре трассы «Приморское полукольцо» в Гурьевском районе. Всех пострадавших отправили в больницы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Вероника Бакумченко
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