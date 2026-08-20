Шестерых детей и беременную женщину спасли с обесточенной канатной дороги в Уфе

В Уфе спасатели эвакуировали 14 человек с остановившейся канатной дороги. Среди пассажиров оказались шесть детей и беременная женщина. Как сообщило Управление гражданской защиты Уфы в своём Telegram-канале, причиной остановки стало аварийное отключение электроэнергии.

Специалисты по очереди спустили всех пассажиров на землю. Во время операции спасатели поддерживали людей, помогали сохранять спокойствие и контролировали процесс эвакуации.

«Эвакуация прошла идеально и на одном дыхании! Спасатели ободряли пассажиров, шутили и аккуратно спускали каждого на землю», — рассказали в Управлении гражданской защиты города.

В результате происшествия никто не пострадал. После завершения работ пассажиров передали сотрудникам экстренных служб.

Ранее Life.ru рассказывал об остановке канатной дороги в Нижнем Новгороде, где спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, включая четверых детей. Кабинки с пассажирами зависли над Волгой после остановки переправы, на месте работали сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.