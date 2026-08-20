Захарова назвала дном отказ в помощи пациенту в Латвии из-за русского языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ситуацию в Латвии, где русскоязычному пациенту с инсультом, по её словам, не оказали необходимую медицинскую помощь из-за языкового вопроса.

Дипломат заявила, что подобное отношение является недопустимым для современного общества и назвала произошедшее «дном».

«Это абсолютное дно — особенно в контексте того, что мы это видим на территории европейского государства. Это недопустимо для общества или для страны, которая является членом Организации Объединённых Наций, Европейского союза, НАТО», — сказала Захарова на брифинге.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает произошедшее как проявление языковой дискриминации. Захарова заявила, что МИД РФ продолжит следить за развитием ситуации.

Ранее Life.ru писал о случае в Латвии, где русскому мужчине с инсультом, по словам очевидца, отказали в своевременной помощи из-за языкового барьера. Пациент обратился к медикам на русском языке, но его оставили ждать в больничном коридоре до приезда родственников.