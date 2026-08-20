«Самый большой вызов, который у нас был»: Зеленский жалуется на нехватку грошей на ВСУ

Финансирование вооружённых сил стало самым большим вызовом для Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что боевые действия теперь обходятся значительно дороже.

Представляя нового министра обороны Евгения Хмару, Зеленский подчеркнул, что дефицит ресурсов в оборонном секторе постоянно увеличивается. Он добавил, что украинской стороне требуется находить всё больше средств на военные нужды.

«Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», — сказал он.

От Хмары Зеленский ждёт полной ревизии всех соглашений с западными союзниками. Также министру предстоит сделать более человечным подход к организационным вопросам в армии, включая мобилизацию и ротации. Кроме того, перед зимой ключевой задачей остаётся обеспечение противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского о нехватке ракет для систем ПВО не помогут нарастить западные поставки. По его словам, союзники Киева сами сталкиваются с дефицитом боеприпасов и не готовы отдавать оставшиеся запасы. Эксперт отметил, что Зеленский не получил запрошенные 300 ракет для комплексов Patriot после визита в Вашингтон.