Опрос: Всё меньше поляков хотят видеть украинцев в качестве членов семьи

В польском обществе за последний месяц заметно изменились настроения по отношению к украинцам в различных сферах жизни. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS).

Авторы опроса выяснили, что 63% участников готовы принять украинца в качестве члена семьи — например, как зятя или невестку. Однако по сравнению с предыдущим замером доля таких ответов снизилась на 15 процентных пунктов.

Схожая динамика наблюдается и в других вопросах. Меньше поляков стали положительно относиться к тому, чтобы украинцы работали нянями или опекунами их детей: показатель снизился на 16%. Также на 18 процентных пунктов уменьшилась доля респондентов, которые не видят проблемы в том, чтобы их непосредственным руководителем был гражданин Украины.

При этом, несмотря на снижение показателей, большинство опрошенных по-прежнему не выступают против контактов с украинцами в повседневной жизни и сохраняют положительное отношение к ним в разных социальных ролях. Исследование проводилось со 2 по 12 июля. В нём приняли участие 938 жителей Польши, опрос проходил по телефону, в интернете и при личном общении.

Ранее Life.ru писал о том, как в Европе меняется отношение к украинским беженцам на фоне роста нагрузки на социальные системы и изменения миграционной политики. В публикации отмечалось, что ряд европейских стран начал пересматривать условия поддержки граждан Украины, в том числе правила получения выплат и требования к трудоустройству.