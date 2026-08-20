Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 17:34

За день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолётного типа над пятью регионами России, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.

"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

NYT: ПВО Украины всё хуже справляется с массированными российскими ударами
NYT: ПВО Украины всё хуже справляется с массированными российскими ударами

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Так, уничтожено 1504 беспилотника и 11 авиабомб, запущенных армией противника.

Больше ключевых событий России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar