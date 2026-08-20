За день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами РФ

За минувший день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолётного типа над пятью регионами России, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.

"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Так, уничтожено 1504 беспилотника и 11 авиабомб, запущенных армией противника.