За день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами РФ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили 64 украинских беспилотника самолётного типа над пятью регионами России, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.
"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Так, уничтожено 1504 беспилотника и 11 авиабомб, запущенных армией противника.
Больше ключевых событий России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.