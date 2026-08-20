Гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины может выступать исключительно Россия. С таким заявлением на брифинге выступила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины являлась и может являться только Россия. Это неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин», — отметила дипломат.

По словам дипломата, Украине не отводят роль ни независимого, ни процветающего государства. Если бы зарубежные партнёры были в этом заинтересованы, они действовали бы совершенно иначе.

Захарова подчеркнула, что в последние годы украинскую сторону вообще не воспринимают как самостоятельное государство. Интерес к ней носит сугубо утилитарный характер. Страну рассматривают как территорию для неоколониальной эксплуатации ресурсов и расходования местного населения в геополитическом конфликте против России. По её мнению, Украина нужна лишь как плацдарм для постоянного создания угроз.

Дипломат добавила, что конечная цель такого курса очевидна. Противники пытаются ослабить Россию, обескровливая соседнюю страну. Однако любой ресурс рано или поздно заканчивается. Захарова резюмировала, что будущее Киева уже предопределено, хотя Запад это совершенно не беспокоит.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что западные государства используют территорию Украины для испытаний новейших образцов вооружений и беспилотных систем. По его словам, Украина превращена в испытательный полигон для отработки современных технических средств. Алаудинов подчеркнул, что подобные действия предпринимаются странами коллективного Запада с определённой целью. Он считает, что таким образом они готовятся к вероятному прямому столкновению с Россией в будущем.